الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

استمرار غياب زيزو عن تدريبات الزمالك

زيزو
زيزو

واصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأدى "زيزو" تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، في ظل الإصابة التي يعاني منها في الكاحل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، لخوض تدريبات فنية وخططية، خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتولى جوميز وأحمد مجدي المدرب المساعد الإشراف على مجموعة ضمت لاعبي الوسط والمدافعين لتدريبهم على النواحي الدفاعية والتعامل مع العرضيات، في حين تولى أندري بيكي، المدرب العام، الإشراف على مجموعة تضم المهاجمين ولاعبي الوسط المهاجم لتدريبهم على إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل.

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