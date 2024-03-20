الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يجدد المفاوضات لضم مابولولو في الصيف المقبل

مابولولو
مابولولو

كشف مصدر داخل إدارة الزمالك عن الدخول في باب المفاوضات بقوة مع الأنجولي مابولولو، مهاجم فريق الاتحاد السكندري،
لضمه بداية من الموسم المقبل.

الزمالك يسعى لضم مابولولو لحل المشكلة في خط الهجوم، مع تذبذب مستوى الثلاثي سامسون وإبراهيما نداي إلى جانب التونسي سيف الدين الجزيري، وهو ما دفع الإدارة للتحرك وبدء البحث عن مهاجم جديد.

ويضع مسئولو الزمالك مواصفات خاصة في المهاجم المرشح للتعاقد معه وعلى رأسها أن يكون رأس حربة صريح.

ورغم الفرص العديدة التي حصل عليها الثلاثي سامسون ونداي والجزيري في وقت سابق، لم يقدموا أوراق اعتمادهم بشكل كامل مع الفريق حتى الآن، وهو ما جعل الإدارة تتحرك في محاولة للبحث عن مهاجم جديد.

ويستعد الزمالك لملاقاة مودرن فيوتشر نهاية الشهر الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات الكونفدرالية الافريقية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ويتكون طاقم التحكيم من مصطفى غربال حكماً للساحة، ويعاونه كل من، مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني مساعدين، ويوسف قموح حكمًا رابعًا. 

ويتواجد الجزائري لحلو بن براهم كحكم للفيديو، ويعاونه الزامبية ديانا شيكوتيشا.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي محمد قزاز.

كان نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في التوصل لاتفاق مع وكيل اللاعبين التونسي هشام بن صالح، بشأن تسوية مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء والمقدرة بـ15 ألف دولار، في صفقة التعاقد مع الإسباني ماتيو خيسوس جارالدا مدرب اليد السابق.

وتوصل مجلس إدارة الزمالك، لاتفاق مع التونسي هشام بن صالح، يفيد بتخفيض المبلغ إلى 6 آلاف دولار، تم تحويلها إلى حسابه الخاص، والتوقيع على التسوية، ليتم غلق هذا الملف الذي استمر لمدة عامين.

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