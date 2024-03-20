موقف الزمالك من التعاقد مع جون إيبوكا في الصيف

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الإدارة بشأن التعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا خلال الموسم المقبل، وسط بحث الإدارة عن مهاجم أجنبي جديد.

وبدأ مسئولو الزمالك مبكرًا البحث عن مهاجم أجنبي جديد لتدعيم صفوف الفريق وسط تراجع مستوى الثلاثي سامسون والتونسي سيف الدين الجزيري، إلى جانب ناصر منسي في الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك لا تفضل التعاقد مع إيبوكا لسببين الأول هو مغالاة سيراميكا في طلباتهم المالية للتنازل عن اللاعبين، والثاني هو تراجع مستوى اللاعب في الفترة الماضية عما كان عليه في وقت سابق مع إنبي.

وسبق ودخل الزمالك في المفاوضات مع اللاعب وكان قريب من الانضمام إلى الفريق لكن الصفقة لم تتم بسبب الخلاف على الأمور المالية.

ويعتبر مركز المهاجم على رأس أولويات إدارة الزمالك في الفترة الحالية خاصة وأن الفريق يعاني بشدة في الخط الأمامي وهو ما ظهر بشدة في مباراة الأهلي الماضية في نهائي بطولة كأس مصر.

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في التوصل لاتفاق مع وكيل اللاعبين التونسي هشام بن صالح، بشأن تسوية مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء والمقدرة بـ15 ألف دولار، في صفقة التعاقد مع الإسباني ماتيو خيسوس جارالدا مدرب اليد السابق.

وتوصل مجلس إدارة الزمالك، لاتفاق مع التونسي هشام بن صالح، يفيد بتخفيض المبلغ إلى 6 آلاف دولار، تم تحويلها إلى حسابه الخاص، والتوقيع على التسوية، ليتم غلق هذا الملف الذي استمر لمدة عامين.

وتولى الكابتن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، المفاوضات مع وكيل اللاعبين التونسي هشام بن صالح، بالتنسيق مع كابتن خالد فتحي رئيس جهاز كرة اليد السابق ليتم حل الأزمة بشكل نهائي.