الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رابطة الأندية تدرس تأجيل مباراة الزمالك والبلدية في الدوري

الزمالك
الزمالك

اقتربت مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في ختام الجولة السابعة عشرة والأخيرة من الدور الأول بمسابقة دوري نايل من التأجيل لأجل غير مسمى وهو ما سيُدخل رابطة الأندية المحترفة في صدام مباشر مع الزمالك بشان مباراة الفارس الأبيض أمام بلدية المحلة.

يأتي ذلك بعد تحديد 5 أبريل المقبل من لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، موعدًا لمواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزاني.

وكان من المقرر إقامة مباراة الأهلي أمام مودرن فيوتشر الأربعاء الموافق 3 أبريل القادم، ضمن منافسات الجولة 17، بمسابقة دوري نايل.

ويلعب الأهلي أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا في تنزانيا يوم الجمعة 29 مارس الجاري وإيابا الجمعة 5 أبريل المقبل، بينما يواجه مودرن فيوتشر نظيره الزمالك في ربع نهائي الكونفيدرالية ذهابا 31 مارس الجاري، وإيابا 7 أبريل القادم.

في السياق، تدرس رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مباراة الزمالك وبلدية المحلة في الجولة ذاتها والمقرر لها 3 أبريل المقبل لآجل غير مسمى أيضا، بسبب ارتباط الزمالك ومودرن فيوتشر، بمواجهتهما مع بعضهما بعض في إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية.

الاهلى دوري نايل مودرن فيوتشر رابطة الأندية المحترفة الزمالك رابطة الأندية بلدية المحلة

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