الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جوميز يفاجئ إدارة الزمالك ويوصى بتجديد التعاقد مع محمد أشرف "روقا"

محمد أشرف روقا
محمد أشرف روقا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مفاجأة فيما يتعلق بمستقبل محمد أشرف روقا لاعب وسط فريق الكرة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البرتغالي جوميز مدرب الفريق طلب التجديد لـ محمد أشرف روقا في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد روقا مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي.

ويرى جوميز أن روقا أفضل من لاعبي الوسط الموجودين في الفريق حاليا ويؤدي المطلوب منه بالشكل الأمثل من الناحية التكتيكية ويمكن الاعتماد عليه بشكل أساسي.

وتلقى روقا بعض العروض في الفترة الماضية لكنه يضع الأولوية بالنسبة له في البقاء مع الزمالك.

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا للكونفدرالية

وفي سياق آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء.

ويستأنف الفريق تدريباته عصر غد الأربعاء بصورة طبيعية على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغاب حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الإثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتظم الثنائي في معسكر منتخب تونس، استعداداً للمشاركة في بطولة "كأس عاصمة مصر"، بمشاركة منتخبات تونس ومصر وكرواتيا ونيوزيلندا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل.

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