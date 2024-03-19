الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يسابق الزمن لإنشاء شركة الكرة للتجهيز للموسم الجديد

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك

يسارع مسئولو الزمالك في خطوات إنشاء شركة الكرة خلال الفترة المقبلة لتكون مسؤولة عن ملف كرة القدم بداية من الموسم الجديد.

وستكون شركة الكرة مسئولة عن الصفقات الجديدة للفريق بجانب اللاعبين الراحلين وخط تواصل مع الجهاز الفني للفريق لتحديد كل طلباته.

ويرغب مسئولو الزمالك في تطبيق تلك الاستراتيجية بداية من الموسم الجديد لتطوير منظومة كرة القدم حتى يكون المجلس مسئول عن أمور أخرى متعلقة بالجانب الإداري للنادي بجانب الأمور الإنشائية والإسراع في خروج ملف فرع “6 أكتوبر” للنور خلال الفترة المقبلة بحسب تأكيدات المجلس الحالي قبل الانتخابات.

الزمالك يواصل استعداده لمواجهة فيوتشر في الكونفدرالية

وعلى جانب آخر، يواصل فريق الكرة الاول بالزمالك تدريباته اليومية استعدادا لموقعتى فيوتشر يومى 31 مارس الجاري و7 أبريل القادم في ذهاب وإياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

واتفق الزمالك مع فريق زد على خوض مباراة ودية من أجل تجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية لارتباط منتخب مصر بالمشاركة فى بطولة مصر الدولية بالعاصمة الإدارية.

ويفتقد الزمالك في فترة التوقف كل من محمد عواد ومصطفى شلبي للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، كما يغيب محمد شحاتة وحسام عبد المجيد للانضمام إلى المنتخب الأوليمبي وحمزة المثلوثى وسيف الدين الجزيري للانضمام لمنتخب تونس، وموتيابا للانضمام لمنتخب بلاده وياسر حمد للتواجد مع منتخب فلسطين.

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