جوميز يجتمع مع لاعبي الزمالك وانتظام عاطف وإيشو في التدريبات

انتظم محمد عاطف وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق الأول، بعد مشاركتهما، أمس الأحد في مباراة الأهلي ضمن منافسات بطولة الجمهورية مواليد ٢٠٠٣.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص المدير الفني على مطالبة اللاعبين بالتركيز في الفترة الحالية، واستغلال فترة التوقف بالشكل الأمثل، وشرح جوزيه جوميز بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة مودرن فيوتشر في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 31 مارس الجاري.

ويتكون طاقم التحكيم من جلال جيد حكمًا للساحة، ويعاونه لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد مساعدين، وكريم صبري حكمًا رابعًا.

ويتواجد المغربي سمير قزاز كحكم للفيديو، ويعاونه مواطنه زكرياء برنيسي.

واختار "كاف" الجيبوتي يعقوب علي إلمي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجزائري جمال حمودي.