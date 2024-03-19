الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يفاوض نجومه لتمديد وتعديل العقود خلال التوقف الدولى

لجنة التخطيط مع الخطيب
لجنة التخطيط مع الخطيب وكولر

وافقت شركة الأهلى لكرة القدم برئاسة عدلي القيعي ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على تصور خالد بيبو مدير الكرة بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني الذي وافق على قرار تمديد وتعديل عقود حمزة علاء حارس المرمى الصاعد ومروان عطية وطاهر محمد طاهر حتى 2028 فى ظل سياسة فرض حالة من الاستقرار والهدوء داخل الفريق قبل مباريات دوري أبطال إفريقيا والتي يسعي للحفاظ على اللقب الأفريقي.

وكشف مصدر مسئول داخل الأهلي، أن حمزة علاء وقع بالفعل على العقود بينما سيتم الحصول على توقيع الثنائى مروان عطية وطاهر محمد طاهر خلال الفترة المقبلة بناءً على اتفاقات سابقة تمت معهما في الجلسات مع أمير توفيق مدير التعاقدات.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور" أن أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة قد حصل في وقت سابق على توقيع محمد هاني وعمرو السولية لتجديد عقديهما ليتبقى فقط علي معلول من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وأشار المصدر إلى أن شركة الكرة بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي ترغب في استغلال فترة التوقف الدولي الحالية لإنهاء وحسم ملف تجديد وتمديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

شركة الكرة بالأهلي استقرت علي حسم ملف الثلاثي 

وأوضح المصدر أن شركة الكرة ولجنة التخطيط استقرتا على حسم ملف عقد عمرو السولية وعلي معلول ومحمد هاني والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي بينما ينتهي تعاقد محمد عبدالمنعم، وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد الشناوي بنهاية موسم 2025.

وتم الاتفاق مع محمد هاني لتجديد عقده بعد الموافقة على إلغاء بند نسبة المشاركة بعد تحقيقه شرط المشاركة 300 مباراة مع الفريق الأول وأيضا هناك اتفاق مع عمرو السولية لتجديد عقده لمدة موسمين وسيتم الإعلان عن ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة فيما اتفق مسئولو الأهلي على تمديد تعاقد طاهر محمد طاهر وهناك مفاوضات مع الشناوي وعبدالمنعم وبيرسي تاو لتمديد تعاقدهم أيضاً.

وتأهل الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات والتي كانت تضم كلا من المارد الأحمر وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

كولر الاهلى لجنة التخطيط خالد بيبو حمزة علاء

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