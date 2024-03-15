بعد شرط لجنة التخطيط.. عمرو السولية يوافق على التجديد لمدة موسمين

يعقد أمير توفيق المدير التنفيذى لشركة الكرة ومدير التعاقدات بنادي الأهلي، جلسة مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول بنادي الأهلي، بهدف وضع الرتوش الأخيرة على تعاقده الجديد الذى يستمر لمدة موسمين مقبلين بداية من الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل الأهلي عن أن لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، وضعت بندًا ينص على شريطة خوض اللاعب أكثر من 70% من مباريات الموسم الأول لتفعيل الموسم الثاني.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عمرو السولية وافق على تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري مقابل 12 مليون جنيه سنويًا بجانب نسبة إعلانات وامتيازات أخرى.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم توقيع العقود خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم الإعلان بشكل رسمي عن تجديد عقده مع محمد هاني الذي كان قد سبقه لهذا الأمر ووقع على عقد لمدة 3 مواسم مقبلة تبدأ من الموسم الجديد.

كولر يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة سيمبا

من جانبه يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا التنزانى في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل المارد الأحمر تدريباته اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا التنزانى في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد واصل تدريباته مساء أمس الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز ‏الفني خلال فترة التوقف الدولي.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين ببداية المران، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة ‏المقبلة.‏

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال فقرات بدنية متنوعة، فيما شهد مران حراس المرمى استدعاء محمد أحمد أبوجريشة حارس مرمى ‏فريق مواليد 2006، في ظل انضمام مصطفى شوبير للمنتخب الأول وحمزة علاء للمنتخب الأوليمبي.‏

وواصل وسام أبوعلي مهاجم الفريق أداء برنامجه العلاجي، الذي يؤديه في الجيم لتأهيله من الإصابة في العضلة الخلفية.‏