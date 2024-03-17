لجنة التخطيط تصدم كولر وترفض طلبه بشأن مستقبل موديست بالأهلي

استقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى على رفض طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تجديد عقد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم لمدة موسم آخر على هامش الجلسة التي جمعت بينهم قبل سفره إلى سويسرا.

وكشف مصدر مسئول أن اللجنة أخطرت كولر برفض استمرار اللاعب خاصة أنه لم يحقق الهدف المطلوب منه في علاج العقم التهديقي الذي يعاني منه الفريق في الفترة الأخيرة.

وتابع المصدر أن المدير الفني للأهلي طلب التعاقد مع مهاجم جديد ومدافع لتدعيم صفوفه خلال الموسم القادم بعد رفض استمرار موديست بجوار وسام أبوعلي ومحمود كهربا.

وأضاف المصدر أن الخطيب تطرق خلال جلسته مع كولر في العديد من الأمور خاصة الراحة الطويلة التى منحها المدير الفنى للاعبيه بجانب كثرة الإصابات وكذلك احتياجاته للمرحلة المقبلة فى فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار المصدرإلي الخطيب استفسر من كولر علي موقفه من عودة المعارين في نهاية الموسم الجاري والذي طلب مهلة أكثر من الوقت لمتابعة المعارين وموقفهم من العودة مرة أخري للفريق.

وأوضح المصدرأن كولر وافق علي عودة الجزائرى أحمد القندوسى الذى يلعب فى سيراميكا دون الإنتظار للحكم علي مستواه الفني بعد تألق اللاعب في الفترة الأخيرة.

بيبو يكشف تفاصيل مكالمة كولر مع حسام حسن

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أعلن إن هناك مكالمة هاتفية جرت قبل قليل جمعته وكلا من مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، والكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب.

وجاءت المكالمة إيجابية في إطار علاقة التعاون التي يجب أن تسود بين الجهاز الفني للمنتخب والأجهزة الفنية الأخرى وتم التنسيق في الأمور المشتركة، بما يخدم المصلحة العامة للكرة المصرية خاصة أن الفريق الأول بالنادي الأهلي يواجه سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.