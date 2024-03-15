كولر يحدد برنامج الأهلى مع اللاعبين خلال التوقف الدولى ويهدد بالعقوبات

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي على البرنامج التدريبي للفترة المقبلة خلال التوقف الدولى الذى يشهد معسكر المنتخبين الوطني والأوليمبي في بطولتي القاهرة الدولية الودية وغرب آسيا.

وقرر المدير الفني للأهلي استمرار تدريبات الفريق الأحمر حتي اليوم الجمعة قبل أن يمنح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع بدءًا من غد السبت حتى يوم 22 مارس الحالى.

وسيغادر مارسيل كولر إلى بلاده برفقة جهازه المعاون لقضاء الإجازة الخاصة مع أسرته على أن يعود يوم 21 مارس لبدء الإعداد للفترة المقبلة التى ستشهد مباريات كثيرة على كل المستويات وأولها ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وعقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون للحديث عن أن الراحة بالرغم من أنها كبيرة لمدة أسبوع، ولكن الفريق يحتاج إليها كثيرًا خاصة بعد خوض مباراتي كأس مصر والبنك الأهلي في فترة قصيرة.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر اتفق مع مدرب الأحمال على تخصيص برنامج بدني يتبعه اللاعبون يوميًا لمدة ساعة على الأقل خلال فترة الإجازة للحفاظ على اللياقة البدنية وحتى لا يتأثر الفريق بفترة الراحة.

وأضاف المصدر أن كولر هدد لاعبيه بعقوبات مغلظة ماليا وبعدم المشاركة لمن لا يلتزم بهذا الأمر ويزيد وزنه فى فترة الراحة خاصة في ظل العزومات الأسرية المختلفة وتناول الحلويات بعد الإفطار.

وأشار إلى أن المديرالفني للأهلي طلب من إيهاب علي استشارى التغذية تحديد برنامج غذائي شامل للاعبين على مدى شهر رمضان المبارك.

وأوضح المصدر أن كولر شدد على أن يكون البرنامج الغذائى منصبًا في الأساس على فترة الإجازة التي سوف يمنحها للاعبين بجانب قيام اللاعبين بالأوزان بشكل يومي وإرسالها إلى إخصائي التغذية بمن في ذلك العناصر الدولية فى معسكرات المنتخبات.

مران الأهلي| كولر يجتمع باللاعبين.. وفقرات بدنية متنوعة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي واصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز ‏الفني خلال فترة التوقف الدولي.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين ببداية المران، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة ‏القادمة.‏

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال فقرات بدنية متنوعة، فيما شهد مران حراس المرمى استدعاء محمد أحمد أبوجريشة حارس مرمى ‏فريق مواليد 2006، في ظل انضمام مصطفى شوبير للمنتخب الأول وحمزة علاء للمنتخب الأوليمبي.‏

وواصل وسام أبوعلي مهاجم الفريق أداء برنامجه العلاجي، الذي يؤديه في الجيم لتأهيله من الإصابة في العضلة الخلفية.‏