مران الأهلى| كولر يجتمع باللاعبين.. وفقرات بدنية متنوعة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز ‏الفني خلال فترة التوقف الدولي.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين ببداية المران، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة ‏القادمة.‏

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال فقرات بدنية متنوعة، فيما شهد مران حراس المرمى استدعاء محمد أحمد أبوجريشة حارس مرمى ‏فريق مواليد 2006، في ظل انضمام مصطفى شوبير للمنتخب الأول وحمزة علاء للمنتخب الأوليمبي.‏

وواصل وسام أبوعلي مهاجم الفريق أداء برنامجه العلاجي، الذي يؤديه في الجيم لتأهيله من الإصابة في العضلة الخلفية.‏

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