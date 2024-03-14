الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أسباب سفر محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى إلي المانيا

محمد الشناوي
محمد الشناوي

يطير محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، خلال الفترة  القليلة القادمة الي ألمانيا لبدء مرحلة جديدة من التأهيل البدني والتعافي من الإصابة في الكتف.

وكشف مصدر مسئول أن محمد الشناوي خضع إلى فحوصات طبية جديدة، وتم بإرسالها للطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة مفصل الكتف والذي طلب تواجده في أحد المراكز المتخصصة لتأهيله بشكل جيد.

الطبيب المعالج طلب من الحارس الدولي استكمال المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي في ألمانيا 

وأضاف المصدر أن الطبيب المعالج طلب من الحارس الدولي استكمال المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي في المانيا بدلا من السفر إلي مركز سباير في قطر.

وأشار المصدر إلي الشناوي حصل علي موافقة إدارة الكرة بالنادي الأهلي بالسفر إلي المانيا بعد تقرير أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق والذي تواصل مع الطبيب المعالج للشناوي.

طبيب الأهلي يحدد موعد مشاركة وسام أبوعلي

في المقابل كشف مصدر مسئول داخل الأهلي النقاب  إن وسام أبوعلي مهاجم الأهلي سيكون جاهزا للعودة إلي حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني  في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واضاف المصدر أن اللاعب قطع شوط كبير في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية وسيكون جاهز في نهاية الشهر الجاري وقد يلحق بمواجهة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار المصدر إلي أن ياسر إبراهيم يحتاج إلي أسبوعين من أجل المشاركة الجماعية مع الفريق خلال الفترة المقبلة بينما هناك فحوصات طبيبة علي أحمد نبيل كوكا بعد شكواه المتكررة من الضلوع وسوف يخضع لفحص طبى خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد موقفه من المشاركة مع الفريق.

عودة لاعبي الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية عقب الخسارة أمام البنك الأهلي

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قرر عودة لاعبي الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية عقب الخسارة التي تلقاها الفريق أمام نظيره البنك الأهلي.

ورفض السويسري مارسيل كولر، إراحة لاعبي الأحمر اليوم من التدريبات الجماعية، على الرغم من عدم ارتباط الأهلي بخوض أي مباريات خلال الفترة المقبلة.

وكانت رابطة الأندية بشكل رسمي أعلنت  تأجيل مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي والتي كان من المقرر خوضها الجمعة المقبلة، على خلفية طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، من أجل توفير وقت أطول لإقامة معسكر المنتخب.

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