الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مارسيل كولر يتوسط لتجديد عقد بيرسى تاو

كولر مع لجنة التخطيط
كولر مع لجنة التخطيط

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي من لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، بتلبية طلباته الفنية بضرورة استمرار الجنوب إفريقي بيرسي تاو  لاعب الفريق، وتجديد عقده باعتباره أحد اللاعبين المؤثرين في صفوف الفريق.

وكشف مصدر مسئول أن كولر طلب حسم ملف تمديد وتجديد التعاقد مع بيرسي تاو لاعب الفريق، واعتباره من ضمن أولويات التجديد للأجانب في الفريق.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني لاحظ انشغال اللاعب بمصيره مع الفريق، خاصة أنه تلقى العديد من العروض الأوروبية ومن بعض الأندية في جنوب إفريقيا، وهو الأمر الذي جعله يطلب غلق الملف للحفاظ على تركيز اللاعب.

وأضاف المصدر أن كولر عقد جلسة مع اللاعب وأكد له رغبته في بقائه ضمن صفوف الفريق، وضرورة حسم مصيره خلال فترة توقف الدوري وحصول اللاعبين على راحة لمدة أسبوع.

الأهلي يواصل تدريباته بفرمان كولر بعد رباعية البنك

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، قررعودة لاعبي الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية عقب الخسارة التي تلقاها الفريق أمام نظيره البنك الأهلي.

وتلقى المارد الأحمر الهزيمة الأولى له في مسابقة الدوري الممتاز، منذ انطلاق الموسم الحالي، على يد نظيره البنك الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الخامسة عشرة.

ورفض السويسري مارسيل كولر إراحة لاعبي الأحمر من التدريبات الجماعية، على الرغم من عدم ارتباط الأهلي بخوض أي مباريات خلال الفترة المقبلة.

ويعود فريق الأهلي لخوض تدريباته الجماعية، اليوم الخميس، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، بعد الخسارة برباعية.
وأعلنت رابطة الأندية بشكل رسمي عن تأجيل مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي، والتي كان من المقرر خوضها الجمعة المقبل على خلفية طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، من أجل توفير وقت أطول لإقامة معسكر المنتخب.

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