بن شيخة مدرب "سيمبا": بدأنا التحضير لمواجهة الأهلى بكل جدية

أعلن عبد الحق بن شيخة، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، عن بدء تحضير فريقه لمواجهة الأهلي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وأوقعت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني.

وقاد بن شيخة مران الفريق اليوم استعدادا لمباراة الغد في الدوري التنزاني ضد مشجاع بعد عودته من الجزائر لحضور دورة تدريبية قصيرة.

وقال بن شيخة عبر حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي "رمضان كريم على كل الشعب التنزاني، لقد عدت لقيادة الفريق وغدًا لدينا مباراة في الدوري وبعدها سنبدأ الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي".

وأتم " علينا التحضير لهذه المباراة بجدية، ونأمل أن يحضر جمهورنا ليظهر للاعبين أن لديهم جمهورا كبيرا يقف خلفهم".

وكان سيمبا التنزاني قد أعلن عن مواجهة الأهلي يوم الجمعة الموافق 29 مارس في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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