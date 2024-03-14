الأهلى يصعّد ضد محمود البنا: نريد تفريغ حديث غرفة VAR

تمسك الأهلى بحقه في الاستماع لتفريغ غرفة فار في مباراة المارد الأحمر مع البنك الأهلي، فى المباراة التى انتهت بخساراته بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة دورى نايل.

وكان الأهلى قد خاطب اتحاد الكرة من أجل الاستماع لتفريغ غرفه فار، وذلك للوقوف أولا على عدم تعطل تقنية فار خلال أحداث المباراة، وهل قام محمد الحنفي حكم تقنية الفيديو خلال المباراة باستدعاء محمود البنا حكم الساحة لمشاهدة اللعبة الجدلية، الخاصة بتكبير أيمن أشرف، مدافع البنك،لجسمه، وعدم احتساب حكم المباراة الكرة ضربة جزاء.

وكشف مصدر بالأهلى عن أن إدارة الكرة بالنادي ترفض الحجج التي ساقتها لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة الخاصة بأن الحكم لم يلجأ لفار أو لاحتساب ضربة جزاء للأهلى لأن حسين الشحات كان مستللا من البداية.

وأكد المصدر أنه ما دام الشحات كان متسللا لماذا لم يحتسب حكم المباراة تسللا على اللاعب، خاصة أن الحكم استانف المباراة بضربة مرمى لفريق البنك.

وكان محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام، قد أكد أن ما بنى على باطل فهو باطل، وأن محمود البنا جانبه الصواب لعدم احتساب ركلة جزاء للأهلى فى مباراة البنك، لأن حسين الشحات كان متسللا من البداية.

وشدد المصدر على أن الحكم لو قام باحتساب ضربة الجزاء للاهلى لتغيرت نتيجة المباراة، لأن المارد الأحمر وقتها كان متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وإضافة الهدف الرابع كان سيقضى على آمال البنك فى المباراة.

لماذا لم يذهب البنا لمشاهدة اللعبة عبر تقنية الفيديو؟

كشف مصدر بلجنة الحكام عن أن محمود البنا حكم مباراة الأهلى والبنك لم يلجأ لتقنية الفيديو لمشاهدة اللعبة الجدلية خلال المباراة، لأن حكم فار لم يستدعه، لأنه فى حال استدعائه من قبل فار كان سيستجيب ويذهب لمشاهدة اللعبة، خاصة أن مثل هذه المباريات تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة لأن طرفها الأهلى.