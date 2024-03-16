السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اليوم.. لاعبو الأهلى يحصلون على 7 أيام راحة فى التوقف الدولى

لاعبو الأهلي
لاعبو الأهلي

يبدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الحصول على راحة سلبية لمدة 7 أيام بداية من، اليوم السبت، بعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني بخوض التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري والتي انتهت مساء أمس الجمعة كنوع من العقاب الفني لتفادي أخطاء المباراة الأخيرة في الدوري.

ويأتي حصول لاعبي الأهلي على إجازة خلال فترة التوقف الدولي التي يخوض خلالها منتخب مصر معسكرًا يخوض خلاله دورة ودية بالقاهرة بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

ويستعد الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لمواجهة سيمبا التنزاني، في التاسعة مساء الجمعة 29 مارس الجاري فى تنزانيا في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ مسئولو الأهلي الترتيب لرحلة تنزانيا التي سيواجه خلالها سيمبا في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل الفريق لقبها.

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