مران الأهلي| المارد الأحمر يواصل استعداداته لمباراة سيمبا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، ثم انخرط اللاعبون في أداء بعض الفقرات المتنوعة ما بين الجوانب البدنية وتدريبات الكرة.

وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات.

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