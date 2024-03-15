الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مران الأهلي| المارد الأحمر يواصل استعداداته لمباراة سيمبا

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، ثم انخرط اللاعبون في أداء بعض الفقرات المتنوعة ما بين الجوانب البدنية وتدريبات الكرة.

وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات.

اقرأ أيضا.. صافرة جنوب أفريقية لإدارة لقاء الأهلي وسيمبا 29 مارس.. والإياب 5 أبريل

الاهلى سيمبا التنزاني مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني مران الأهلي دورى ابطال افريقيا

مواد متعلقة

صافرة جنوب أفريقية لإدارة لقاء الأهلي وسيمبا 29 مارس.. والإياب 5 أبريل

كولر يحدد برنامج الأهلى مع اللاعبين خلال التوقف الدولى ويهدد بالعقوبات

الأكثر قراءة

نجوم «الكبير أوى 8»: موسم «استثنائى».. والمسلسل خارج المنافسة

مسلسل المعلم الحلقة 5| مواجه نارية بين الأب ونجله لكشف الحقائق

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5.. ميرنا جميل تنقذ أمير كرارة وابنته

الصفقة الأهم.. سيف زاهر: محمد صلاح يقترب من الانتقال للسعودية

مسلسل المعلم الحلقة 5.. عمّ مصطفى شعبان يكشف حقيقة تجارة والده بالمخدرات

مران الأهلي| المارد الأحمر يواصل استعداداته لمباراة سيمبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة