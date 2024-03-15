صافرة جنوب أفريقية لإدارة لقاء الأهلي وسيمبا 29 مارس.. والإياب 5 أبريل

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " موعد مباراتي الذهاب والعودة بين الأهلي وفريق سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا حيث تقام مباراة الذهاب يوم 29 مارس المقبل بمدينة دار السلام في تنزانيا وتقام مباراة العودة في العاشرة مساء يوم 5 أبريل المقبل.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي عن الحكم الذي سيقود مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا وهو الجنوب أفريقي توم أبونجيل.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من الأهلي سيمبا التنزاني في الدور نصف النهائي مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي.

ويؤدي فريق الأهلي تدريبه اليوم ثم يحصل اللاعبون على راحة لمدة أسبوع حتى 22 مارس الجاري يعود بعده الفريق للتدريبات استعدادا لمواجهة سيمبا واتفق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع مدرب الأحمال على تخصيص برنامج بدني يقوم اللاعبون بتنفيذه لمدة لمدة ساعة على الأقل يوميا خلال فترة الراحة للحفاظ على اللياقة البدنية وحتى لا يتأثر الفريق بفترة الراحة.

وهدد كولر لاعبي الفريق بعقوبات ماليا وبعدم المشاركة لمن لا يلتزم بهذا الأمر ويزيد وزنه في فترة الراحة وطلب المدير الفني للأهلي من إيهاب علي استشارى التغذية تحديد برنامج غذائي شامل للاعبين على مدى شهر رمضان المبارك.

وشدد كولر على أن يكون البرنامج الغذائى منصبًاعلى فترة الإجازة التي سوف يمنحها للاعبين بجانب قيام اللاعبين بالأوزان بشكل يومي وإرسالها إلى إخصائي التغذية بمن في ذلك العناصر الدولية فى معسكرات المنتخبات.