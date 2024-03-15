قمة نارية بين الأهلى والنصر فى صراع على "وصافة" دورى روشن السعودى

يستقبل فريق أهلي جدة، ضيفه النصر، في التاسعة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في إطار الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة دوري روشن السعودي.

مواجهة الليلة، تحمل شعار "صراع الوصافة"، إذ يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني (53 نقطة).

ويبحث الأهلي عن مواصلة انتصاراته من أجل تقليص الفارق مع النصر إلى ثلاث نقاط في صراعهما على مركز الوصافة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على مضيفه التعاون في الجولة الماضية، بهدف دون رد.

أما النصر، فيأمل في تحقيق الفوز، من أجل تجاوز خيبة الأمل القارية، بعد الخروج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، على يد العين الإماراتي، بركلات الجزاء الترجيحية.

كما يطمح «العالمي» لوقف نزيف نقاط في الدوري السعودي، الذي كلفه خسارة 5 نقاط في آخر جولتين ليتسع الفارق بينه وبين الهلال المتصدر إلى 12 نقطة.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلى والنصر فى دورى روشن

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي، مواجهة الليلة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: ريان حامد، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، عبد الله العمار

الوسط: ماكسيمان، فرانك كيسي، هاني الصبياني

الهجوم: فراس البريكان، رياض محرز، فيرمينو

بينما من المتوقع أن يخوض النصر مواجهة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: علي لاجامي، نواف بوشل، لابورت، أليكس تيليس

الوسط: بروزوفيتش، أوتافيو، عبد الله الخيبري، أيمن يحيى

الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

وعلى صعيد آخر، يستضيف الطائي، نظيره الاتفاق، في التاسعة مساء، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، في إطار الجولة ذاتها.

وتلقى الطائي دفعة معنوية بفوزه الثمين على الحزم في الجولة الماضية، وإن كان لا يزال في منطقة الخطر حيث يحل في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة، في المقابل يسعى الاتفاق لمواصلة انتصاراته بعد الفوز في آخر جولتين ليرتقي للمركز السادس برصيد 34 نقطة.

ومن جانبه، يستقبل الفيحاء ضيفه الرياض، من أجل تحقيق رقم غير مسبوق للفريق الذي حقق 4 انتصارات متتالية في الدوري هذا الموسم ليقفز إلى المركز التاسع برصيد 31 نقطة، فيما يبحث الرياض عن استعادة نتائجه الإيجابية بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الهلال المتصدر، ليتراجع الفريق للمركز 14 برصيد 23 نقطة.