كولر للاعبى الأهلى: تقييم أدائكم الفنى أمام البنك "صفر"

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي انتقادات حادة للاعبيه بعد الخسارة الثقيلة أمام البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، عقب رفضه منح راحة خلال توقف الدوري بعد المباراة مباشرة واستمرار التدريبات حتى اليوم الجمعة، على أن يبدأ اللاعبون الراحة السلبية لمدة أسبوع بداية من غد السبت استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري رابطة الأبطال الإفريقي.

وكشف مصدر مسئول داخل الأهلي، عن أن كولر أكد للاعبين أن تقييم أدائهم في اللقاء "صفر"، وأنهم لا يستحقون الفوز بأي حال من الأحوال لأن المنافس كان الأفضل على مدار اللقاء بعد تكرار الأخطاء الساذجة.

وأضاف المصدر أن المدير الفني قال للاعبين فى تلك المحاضرة إنهم ارتكبوا كل الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها فريق للكرة ولذلك استقبل مرماهم أربعة أهداف بأخطاء دفاعية.

وأشار المصدر إلى أن كولر أكد أنه يعلم أن الفريق فاز بكأس مصر وفى كرة القدم من الطبيعي أن يتراجع المستوى بعد تحقيق بطولة ولكن ليس إلى هذا الحد من الأخطاء الساذجة، لم يكن يومنا وتنازلنا عن كثير من الواجبات ولم نقم بها أو نلتزم بالخطة الموضوعة.

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كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد واصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز ‏الفني خلال فترة التوقف الدولي.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين ببداية المران، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة ‏القادمة.‏

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال فقرات بدنية متنوعة، فيما شهد مران حراس المرمى استدعاء محمد أحمد أبو جريشة حارس مرمى ‏فريق مواليد 2006، في ظل انضمام مصطفى شوبير للمنتخب الأول وحمزة علاء للمنتخب الأوليمبي.‏

وواصل وسام أبو علي مهاجم الفريق أداء برنامجه العلاجي، الذي يؤديه في الجيم لتأهيله من الإصابة في العضلة الخلفية.‏