السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لتجهيزه للقاء سيمبا.. الأهلى يعلن خضوع الشحات لبرنامج علاجى مكثف

حسين الشحات
حسين الشحات

يخضع حسين الشحات لاعب الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد الأشعة التى أجراها خلال تواجده في معسكر ‏المنتخب الوطني، والتي كشفت عن إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.‏ 

ويبدأ الشحات تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه لمباراة سيمبا المقرر ‏إقامتها في تنزانيا يوم 29 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة ‏في مرحلة المجموعات.‏

واجتمع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي مع مع خالد بيبو في حضورأحمد جاب الله طبيب الفريق للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة تنزانيا المرتقبة لمواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعيد الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي خدمات 4 لاعبين من الإصابة قبل الموقعة المرتقبة أمام فريق سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وسيعود الخماسي بيرسي تاو وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ووسام أبو علي ومحمد الضاوي كريستو إلى المشاركة في التدريبات الجماعية قبل مواجهة بطل تنزانيا مشيرًا إلى أنّهم سينتهون من برامجهم التأهيلية خلال أيام.

وسيكون اللاعبون الـ5 المصابين جاهزين للمشاركة والسفر مع بعثة الفريق إلى دار السلام في تنزانيا، بعد تخلصهم من الإصابات التي طالتهم خلال الفترة الماضية وحالت دون مشاركتهم في المباريات.

مران الأهلي| الفريق يواصل استعداداته لمباراة سيمبا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته مساء أمس الجمعة استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وألقى كولر، محاضرة على اللاعبين داخل ملعب التتش، ثم انخرط اللاعبون في أداء بعض الفقرات المتنوعة ما بين الجوانب البدنية وتدريبات الكرة.

وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات.

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