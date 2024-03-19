الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قرار مهم من جانب الإدارة قبل بدء مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري نايل في الموسم الجاري.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدارة الزمالك اتخذت قرارا بعدم خوض أي مباراة في الدور الثاني قبل أن تتساوى جميع الأندية في المباريات خلال الدور الأول.

وأوضح المصدر أن الإدارة ترغب من وراء ذلك في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأندية مع نهاية الدور الأول.

وشدد على أن إدارة الزمالك غاضبة بسبب فارق المباريات الكبير بين الأندية في بطولة الدوري والتفاوت بين كل نادي وآخر.

ويحتل الزمالك المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بعد خوض 11 مباراة من عمر المسابقة، فاز في 4 مواجهات وتعادل في 3 وخسر 4 مرات.

جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة 24 ساعة

وفي سياق آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء.

ويستأنف الفريق تدريباته عصر غدًا الأربعاء بصورة طبيعية على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغاب حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتظم الثنائي في معسكر منتخب تونس، استعداداً للمشاركة في بطولة "كأس عاصمة مصر"، بمشاركة منتخبات تونس ومصر وكرواتيا ونيوزيلندا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل.