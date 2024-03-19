الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جوميز يقرر تثبيت تشكيل الزمالك استعدادا لموقعة فيوتشر بالكونفدرالية

جوميز
جوميز

استقر البرتغالي جوزيه جوميز مدرب  الزمالك على تثبيت تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة وعدم إجراء تدوير بعدما قام بخوض كل مباراة تقريبا بتشكيل مختلف وطريقة لعب مختلفة في الفترة الماضية لكنه اكتفى بفترة التدوير الماضية وقرر تثبيت تشكيل الفريق بشكل نهائي مع استئناف لقاءات الدوري والكونفدرالية الأفريقية المقبلة.

وأكد جوميز لإدارة الزمالك في جلستهما الأخيرة أن الصفقات الجديدة كانت كثيرة واللاعبين لم ينسجموا مع بعضهم من الأساس أو مع طريقة لعبه وهو ما جعله في حالة حيرة وتجربة الجميع وفي مراكز مختلفة حتى يصل إلى أفضل توليفة للفريق.

وقرر جوميز الدفع بالعناصر الأساسية في الوديات التي سيخوضها الفريق خلال فترة التوقف حتى يضع يده على التشكيل الأساسي الذي سيعتمد عليه خلال الفترة المقبلة.

غيابات الزمالك خلال فترة التوقف الدولي

ويفتقد الزمالك في فترة التوقف كل من محمد عواد ومصطفى شلبي للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، كما يغيب محمد شحاتة وحسام عبد المجيد للانضمام إلى المنتخب الأوليمبي وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري للانضمام لمنتخب تونس، وموتيابا للانضمام لمنتخب بلاده وياسر حمد للتواجد مع منتخب فلسطين.

ويواصل فريق الكرة الأول بالزمالك تدريباته اليومية استعدادا لموقعتي فيوتشر يومي 31 مارس الجاري و7 أبريل القادم في ذهاب وإياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

واتفق الزمالك مع فريق زد على خوض مباراة ودية من أجل تجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية لارتباط منتخب مصر بالمشاركة في بطولة مصر الدولية بالعاصمة الإدارية.

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