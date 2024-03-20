الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يكشف تطورات إصابة الونش ونداى وروقا

الونش
الونش

أدى محمود حمدي "الونش"، ومحمد أشرف "روقا" والسنغالي إبراهيما نداي، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،  تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، على هامش مران  اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويواصل "الونش" برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لجراحة "الصليبي"، في حين يعاني نداي من إصابة بمزق في العضلة الضامة، بينما يشكو محمد أشرف "روقا" من إصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ أبريل المقبل.

الزمالك إبراهيما نداي محمد أشرف روقا الونش الكونفدرالية

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