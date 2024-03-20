استاد مصر بالعاصمة الإدارية جاهز لاستضافة بطولة عاصمة مصر (صور)

أصبح استاد مصر بالعاصمة الإدارية جاهزا بشكل مثالي لاستقبال المباراة الافتتاحية من بطولة عاصمة مصر الودية الدولية، التابعة لسلسلة فيفا.

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة بمجهود كبير لضمان ظهور مميز للملعب، في مواجهة مصر ونيوزيلندا مساء الجمعة المقبل.

وقاد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أعمال تجهيز الملعب خلال الأيام الأخيرة، استعدادا للمواجهتين الافتتاحية والنهائية لبطولة عاصمة مصر.

تمت الموافقة على حضور 30 ألف مشجع بمباراة منتخبي مصر ونيوزيلندا، التي تقام في العاشرة مساء الجمعة المقبل، بافتتاح بطولة عاصمة مصر الودية الدولية، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة.

وتقام المواجهة باستاد مصر الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة، في نصف نهائي بطولة عاصمة مصر، المدرجة ضمن سلسلة "فيفا" الدولية، بينما يلتقي منتخبا كرواتيا وتونس في العاشرة مساء السبت، باستاد القاهرة الدولي، في الدور ذاته.

حرصت الشركة المتحدة للرياضة على الانتهاء من تصميم حافلات خاصة لكل منتخب مشارك في بطولة كأس عاصمة مصر.

وانتهت المتحدة للرياضة من كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة التي ستنطلق الجمعة المقبلة وتستمر حتي 26 مارس ضمن سلسلة مباريات فيفا الدولية.

تصل خلال ساعات بعثة إعلامية كرواتية إلى مصر لتغطية مشاركة منتخب بلادها في بطولة كأس عاصمة مصر التي تقام خلال الفترة من 22-26 مارس الجاري ضمن سلسلة مباريات فيفا الدولية.

أعلنت شركة تذكرتي، عن الأسعار الكاملة لتذاكر مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا، في بطولة كأس العاصمة الإدارية الدولية الودية بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا، في العاشرة مساء بعد غد الجمعة 22 مارس الجاري، على استاد العاصمة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس عاصمة مصر "العاصمة الإدارية".

يشارك في كأس عاصمة مصر الدولية 4 منتخبات، هي مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا، حيث تختتم البطولة يوم 26 من الشهر الجاري.

أسعار تذاكر مواجهة مصر ونيوزيلندا بكأس عاصمة مصر الإدارية

الدرجة الثالثة: 30 جنيها.

الدرجة الأولى: 75 جنيها.

المقصورة: 150 جنيها.

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