30 جنيهًا للثالثة.. "تذكرتى" تعلن عن أسعار تذاكر مباراة مصر ونيوزيلندا

أعلنت شركة تذكرتي، عن الأسعار الكاملة لتذاكر مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا، في بطولة كأس العاصمة الإدارية الدولية الودية بالقاهرة الجديدة.

موعد مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة الإدارية

من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا، في العاشرة مساء بعد غد الجمعة 22 مارس الجاري، على ستاد العاصمة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس عاصمة مصر "العاصمة الإدارية".

ويشارك في كأس عاصمة مصر الدولية أربعة منتخبات، هم مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا، حيث تختتم البطولة يوم 26 من الشهر الجاري.

أسعار تذاكر مواجهة مصر ونيوزيلندا بكأس عاصمة مصر الإدارية

الدرجة الثالثة: 30 جنيهًا.

الدرجة الأولى: 75 جنيهًا.

المقصورة: 150 جنيهًا.

وكان اتحاد الكرة، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن الحصول على الموافقة بحضور 30 ألف مشجع لمباراة مصر أمام نيوزيلندا.

بينما مواجهة نصف النهائي الآخر بين كرواتيا وتونس على استاد القاهرة، في العاشرة مساء السبت المقبل 23 مارس الحالي.

يستضيف ستاد مصر المباراة النهائية من البطولة يوم 26 من الشهر نفسه، بينما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 25 مارس الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وتعد بطولة كأس مصر الدولية الودية، هي الاختبار الرسمي الأول للجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، بقيادة التوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض إقامة البطولة في أبوظبي بالإمارات، إلا أن اتحاد الكرة أعلن عن نقلها مؤخرًا إلى مصر.

وتعتبر مباراة مصر ضد نيوزيلندا هي الرسمية الأولى على ذلك الملعب منذ افتتاحه قبل عدة أشهور، حيث استضافة معسكر الفراعنة قبل فعاليات نسخة كان "2023" الأخيرة بكوت ديفوار.