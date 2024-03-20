مصر ضد نيوزيلندا فى كأس "عاصمة مصر".. "الدستور" تحلل نقاط القوة والضعف

يلتقي المنتخب المصري نظيره منتخب نيوزيلندا، يوم الجمعة المقبل، في أولى مباريات بطولة كأس العاصمة الإدارية.

وتقام المباراة في العاشرة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

منتخب مصر يخوض المباراة الأولى تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني الجديد للفراعنة، وتنتظر الجماهير المصرية رؤية منتخب بلادهم في شكله الجديد مع العميد.

خلال فترتي المدربين البرتغاليين كارلوس كيروش، وروي فيتوريا، لعب المنتخب الوطني على طريقة “4-3-3”، بينما اعتمد حسام حسن طوال مسيرته التدريبية على طريقة الـ"4-2-3-1"، ومن المتوقع أن يواصل الاعتماد على طريقته مع المنتخب المصري.

ويعتمد حسام حسن على الطريقة الكلاسيكية في صناعة اللعب بتواجد لاعب في مركز 10 للقيام بأدوار الربط بين وسط الملعب والهجوم، وخلق الفرص لزملائه ونقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية.

ومن المتوقع أن يجري حسام حسن بعض التغييرات على تشكيل المنتخب المصري، وعلى رأسهم محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى تواجد محمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب والدفع بمروان عطية وإمام عاشور في وسط الملعب، ومصطفى فتحي في مركز الجناح الأيمن بجوار مصطفى محمد وعمر مرموش.

وتعد نقطة القوة في طريقة حسام حسن هو تواجد لاعب في المساحات خلف وسط ملعب الخصم، ومنح الفريق أكثر من خيار للتمرير في وسط الملعب، وكذلك القدرة على استرداد الكرة الثانية عن طريق تواجد صانع الألعاب في المساحة أمام منطقة جزاء الخصم.

بالإضافة إلى ذلك، تواجد لاعبان في وسط الملعب يقدمان الأدوار الدفاعية في دعم الظهيرين والاستحواذ على اللعب والضغط على الدفاعات، وفي الحالة الدفاعية للمنتخب بعودة الثنائي إلى وسط ملعب الفريق، سيمنح ذلك المنتخب أفضلية في الزيادة العددية وكذلك تضييق المساحات وارتداد الكرة.

منتخب نيوزيلندا

يعد كريس وود، مهاجم نوتنجهام فورست الإنجليزي، أبرز لاعبي المنتخب النيوزيلندي والهداف التاريخي للمنتخب برصيد 33 هدفًا سجلها في 70 مباراة في مسيرة دولية قاربت على الـ13 عامًا.

ويغيب كريس وود عن مباراة مصر ونيوزيلندا المقبلة للإصابة، بالإضافة إلى غياب الثنائي جو بيل، وتيم باين.

يلعب المنتخب النيوزيلندي بأسلوب هجومي واضح يقوم على الاندفاع للمساحات المتقدمة من دفاعات الخصوم

ويمتاز لاعبو منتخب نيوزيلندا بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، ويجيد أكثر من لاعب التسديد وخاصة في الخط الهجومي والهجمات المرتدة السريعة بالارتداد من الحالة الدفاعية للهجومية



كما يعتمد المنتخب النيوزيلندي على تبادل التمريرات القصيرة بين لاعبي الوسط واستغلال المساحات بين مدافعي الخصم من أجل اختراق منطقة جزائه.

عيوب منتخب نيوزيلندا

يعد أبرز العيوب في منتخب نيوزيلندا هو المساحات بين خط الدفاع والتي تنجم عن اللعب بأسلوب هجومي والاعتماد على توسيع اللعب على جانبي الملعب، بالإضافة إلى تواجد مساحات كبيرة بين خطي وسط الملعب والدفاع وسببها اندفاع الفريق للهجوم وتأخر الارتداد الدفاعي.