اكتمال القوة الضاربة للفراعنة استعدادا لخوض بطولة عاصمة مصر

اكتملت صفوف المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، خلال مران اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ انطلاق المعسكر بعد انضمام الثلاثى محمود حسن تريزيجة ومصطفى محمد وأحمد حجازى لمعسكر الفراعنة مساء الاثنين.

وأصبحت قائمة منتخب مصر مكتملة بحضور 25 لاعبا قبل خوض أول مباراة بـ 4 أيام كاملة، وهى فرصة جيدة للجهاز الفنى من أجل الاستقرار على التشكيل الأساسى الذى يخوض به مباراتى البطولة الودية.

وينوى حسام حسن النزول بالحمل البدنى خلال تدريبات الفراعنة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، حتى يحافظ على اللاعبين من الإرهاق والتعرض للإصابات، خاصة فى ظل صيام شهر رمضان وعدم وجود رغبة لدى أى من اللاعبين فى تغيير النظام الغذائى الذى اعتادوا عليه منذ بداية شهر رمضان، وإن كانت هناك تعليمات مشددة من جانب الدكتور محمد أبوالعلا طبيب الفراعنة على ضرورة تناول وجبة خفيفة عقب انتهاء المران ومزيد من المشروبات على مدار فترة الليل.

ويخوض منتخب مصر تدريب وحيد بشكل يومى فى التاسعة والنصف مساءا وهو نفس موعد إقامة مباريات البطولة الودية على ملعبى استاد القاهرة والدفاع الجوى، على أمل ان تخرج تلك البطولة بمظهر مشرف من حيث الحضور الجماهيرى الذى يضفى للمباريات أهمية خاصة، فى ظل المساعى الكبيرة التى تبذل حاليا من أجل زيادة الجماهير فى المباريات على المستويين المحلى والدولى.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندى يوم الجمعة المقبل على أن يلتقى مع الفائز من المباراة الثانية التى تجمع تونس مع كرواتيا، يوم 26 مارس الجارى فى حال تخطى عقبة نيوزيلندا.

وفى حال الخسارة، يلعب مع الخاسر يوم 25 من الشهر نفسه لتحديد صاحب المركز الثالث فى البطولة، وهو ما يعنى ضرورة الاستعدادا للمنتخبات الثلاث بمزيد من المعلومات