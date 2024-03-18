مدرب كرواتيا يتحدث عن بطولة كأس العاصمة الإدارية: لن نأتى للنزهة

كشف زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، آخر استعدادات فريقه للمشاركة في بطولة كأس العاصمة الإدارية بمصر خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وقال داليتش في تصريحات على الموقع الرسمي للاتحاد الكرواتي لكرة القدم:" لن نأتي للقاهرة من أجل النزهة أو الترفيه، لدينا هدف واضح جئنا من أجله".

وأضاف:" سنخوض مباراة تونس بهدف واحد غير قابل للنقاش وهو الانتقام ورد الاعتبار من المنافس، كان من المفترض إقامة البطولة في أبوظبي، الأمر الذي عطل خططنا".

وأكمل مدرب كرواتيا:" سنذهب إلى القاهرة يوم الخميس فقط، ربما ستكون هناك أجواء كروية أكثر في البطولة بعد إقامتها بمصر، سيكون هناك بالتأكيد عدد كبير من الجمهور".

وعن موقف إيفان بريسيتش، أوضح:" اللاعب سيأتي معنا للقاهرة، الخميس المقبل، أفضل مشاهدة حالته على الطبيعي قبل اتخاذ القرار النهائي بعد الرجوع للجهاز الطبي".

وواصل:" الجهاز الطبي هو الوحيد صاحب الحق في تحديد انضمامه للمنتخب من عدمه، لن نجبره على التواجد، المهم لنا هو تجهيزه لأمم أوروبا في شهر يونيو المقبل".

وأشار إلى أنه يتوقع خوض إيفان بعض المباريات قبل ذلك، بدون اللاعب نحن أضعف بكثير، سأتحدث معه، وأقول له ألا يتسرع، وأن يكون عقلانيًا.

وعن اختيارات اللاعبين قال: "ليس لدينا الكثير من الخيارات بشأن هذا الأمر، لوكا سوتشيتش لا يمكنه أن يكون معنا، عليه أن يغيب عن التجمع للمرة الثانية بسبب الإصابة، ماركو باساليتش يستعيد لياقته الآن مرة أخرى، وقد أصبح مركزه مفتوحًا في الدفاع، هناك آليتا كار وباريشيتش، ونيكولا مورو لن يلعب في بولونيا".

تنطلق منافسات كأس العاصمة الإدارية بالقاهرة الجديدة، يوم 22 مارس الجاري وتستمر حتى يوم 26 من الشهر ذاته، وذلك بمشاركة منتخبات مصر وتونس ونيوزيلندا وأخيرًا ثالث العالم في نسخة "قطر 2022"، كرواتيا.

ويواجه منتخب كرواتيا منتخب تونس، يوم 23 مارس الجاري على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.