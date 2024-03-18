نقل مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا لاستاد العاصمة الإدارية الجديدة

قررت اللجنة المنظمة لبطولة العاصمة الإدارية الودية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 وحتى 26 مارس الجاري، نقل مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره نيوزيلندا لتقام على استاد العاصمة الإدارية الجديدة بدلا من استاد القاهرة.

وكشفت شركة المتحدة للرياضة عن مكان إقامة مباراة مصر ونيوزيلندا في افتتاح بطولة كأس العاصمة الودية مساء يوم الجمعة المقبل، 22 مارس.

وتنطلق بطولة كأس العاصمة الودية بمشاركة 4 منتخبات، وهي منتخب مصر وكرواتيا وتونس إضافة إلى نيوزيلندا يوم الجمعة المقبل.

فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر ونيوزيلندا

وأكدت شركة المتحدة للرياضة إقامة مباراة مصر ونيوزيلندا يوم الجمعة المقبل على استاد "مصر" في العاصمة الإدارية، لتكون أول مباراة رسمية تُقام على الملعب.

وأعلنت شركة المتحدة للرياضة فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر ونيوزيلندا الافتتاحية في بطولة كأس العاصمة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.