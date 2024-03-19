الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل| فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

أحمد رفعت
أحمد رفعت

أصدر مستشفى زمزم بيانًا بشأن حالة أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر.

وقال المستشفى، في بيان منذ قليل: "تم بحمد الله فصل جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت واسترداد الوعي بشكل جزئي".

وتابعت: "لكن حتى الآن لا يزال اللاعب تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر كافة أموره الطبية".

وأكد وليد دعبس رئيس نادي موردن فيوتشر، أنه لم يتلق أي اتصال من محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، والأنباء المتداولة عن عرضه سفر رفعت للعلاج في الخارج غير صحيحة.

قال وليد دعبس في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”: "محمد صلاح قيمة كبيرة وقائد منتخب مصر، لكن لم يحدث شىء من هذه الأقاويل".

وأضاف وليد دعبس: "أحمد رفعت يلعب في مودرن فيوتشر، والنادي وراءه مؤسسة كبيرة، لو هناك احتياج لأي شىء بالنسبة لأحمد رفعت، نحن قادرون على معالجة لاعبينا ورعايتهم، وهذا أمر طبيعي، لا يتهرب أحد من مسئوليته".

وتابع وليد دعبس: "لا يوجد أي اتصال مع محمد صلاح، ولا حدث عرض أو أي من هذا الكلام الذي نسمعه".

وأوضح وليد دعبس: "حالة أحمد رفعت غير قابلة للتحرك من مكانها، حاولنا نقل أحمد رفعت لأحد المستشفيات، واتفقنا على هذا الأمر، وكانت هناك عربة مخصصة وكأنها عناية مركزة، لكن الحالة غير مستقرة ولم نستطع فعل هذا الأمر، رجعنا لأهل رفعت واتفقوا معنا في وجهة النظر".

وأتم وليد دعبس: "ليس هناك أي تقصير في حالة أحمد رفعت، كل لحظة بلحظة نتابع الحالة، أتمنى أن يكون رد الفعل الموجود بعد موضوع المنظار به تحسن، لكنني أؤكد أن الحالة غير مستقرة حتى هذه اللحظة".

حمد رفعت مودرن فيوتشر فيوتشر مستشفى زمزم زمزم

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