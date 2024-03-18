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رياضة

رئيس مودرن فيوتشر يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

أحمد رفعت
أحمد رفعت

كشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت المتواجد حاليًا في أحد مستشفيات الإسكندرية، بعد تعرضه لوعكة صحية وسقوطه في لقاء الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "هناك تحسن بطيئ جدًا، ونتمنى في خلال الأسبوع القادم أن يكون هناك تحسن أكثر في الرئة، وأن يتم سحبه من على جهاز التنفس الصناعي، لأن اللاعب ليس في غيبوبة، بل تحت تأثير الأدوية من أجل إعادة الرئة للوضع الطبيعي بشكل أسرع".

وأضاف: "موضوع الكلى ليس مشكلة مطلقا، الأهم أن يتم استقرار التنفس وأن تستجيب الرئة للأدوية والعلاج، والأطباء بذلوا جهد كبير خلال الفترة الماضية، وندعو له بالشفاء".

وواصل: "الرئة تأخذ وقتا في العلاج، ونسبة الاوكسجين الذي يتم ضخه من جهاز التنفس الصناعي للاعب، يتحسن ولكن ببطئ، ونتمنى الوصول لنقطة تحسن، من أجل سحبه من على التنفس الصناعي".

وأكمل: "هناك بعض الأوقات يقل المخدر، وقام بتفتيح عينيه وطلب الحصول على مياه، وهو يسمع ويستوعب بعض الأمور، لكن الأهم بالنسبة لنا أن تعود الرئة إلى طبيعتها، لأن وجوده على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة قد يمثل أزمة".

وأكد: "محمد صلاح نجم كبير وله قيمة كبيرة، والبعض دائما ينسج أخبار خاطئة حول اللاعب، وخبر طلبه نقل رفعت إلى انجلترا غير صحيح مطلقا، وهي راويات من الخيال، ونادي مودرن فيوتشر قادر على فعل أي شئ من أجل علاج اللاعب، ولو تم طلب أي شئ نقوم بجلبه فورا".

وزاد: "قمنا بجلب أجهزة من خارج المستشفى على نفقة مودرن فيوتشر مثل جهاز الغسيل الكلوي، وكل شئ على نفقة نادي مودرن فيوتشر، لأن أحمد رفعت ابن النادي وواجبنا تجاه اللاعب، وهو أمر طبيعي لأننا كلنا عائلات مصرية وواجنبا دعم لاعبنا وعائلته في الظروف الحالية".

واختتم: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل عودة اللاعب سالما إلى بيته وعائلته مرة آخرى".

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