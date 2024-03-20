الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

على طريقة إمام عاشور.. الأهلى يحسم صفقة إياد العسقلانى

إياد العسقلاني
إياد العسقلاني

كشف مصدر داخل نادي الأهلي عن حسم صفقة إياد العسقلاني المحترف بين صفوف فريق روستوف الروسي، خلال الموسم المقبل.

وكان الإسماعيلي قد قام ببيع العسقلاني في يناير الماضي إلى روستوف الروسي في صفقة انتقال حر.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي أنهت اتفاقها مع العسقلاني على كل تفاصيل الصفقة ويتبقى فقط حسم الاتفاق مع النادي الروسي على التفاصيل المالية.

وأشار إلى أن الصفقة قريبة الشبه من إمام عاشور في كل شيء، حيث سيدفع الأهلي أيضًا المقابل المادي الذي اشترى به النادي الروسي اللاعب، والذي يصل إلى مليون و200 ألف دولار.

ويعتبر العسقلاني من المواهب المميزة في بطولة الدوري، ويتوقع له الكثيرون مستقبلًا واعدًا وهو ما دفع الأهلي للتحرك بشكل سريع وحسم الصفقة.

ويتكتم مسئولو الأهلي على الصفقة في الوقت الحالي والإعلان عنها مع نهاية الموسم الجاري حتى لا يدخل أي نادٍ آخر في المفاوضات مع اللاعب وتحدث مزايدات.

في سياق منفصل، حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على الاطمئنان على إصابة حسين الشحات لاعب الفريق في العضلة الخلفية خلال تواجده في معسكر المنتخب قبل مغادرته له. 

وقال مصدر إن كولر تواصل مع طبيب الأهلي من أجل الاطمئنان على إصابة اللاعب ومدى جاهزيته للمشاركة في لقاء الذهاب أمام سيمبا التنزاني أو منحه فترة أطول للعلاج وتجهيزه لمباراة الإياب بالقاهرة.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى تدريباته يوم السبت المقبل الموافق 23 مارس الجاري، لبدء الاستعداد لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري مارسيل كولر، قد منح لاعبي الفريق الأحمر راحة من التدريبات الجماعية حتى السبت المقبل خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

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