15 مباراة للأهلى والزمالك.. جميع مؤجلات دورى نايل 2023/ 2024

اقتربت مواجهتا الأهلي ومودرن فيوتشر، والزمالك وبلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة والأخيرة من الدور الأول بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، من التأجيل لأجل غير مسمى، بسبب ارتباط الثلاثي الأهلي والزمالك ومودرن فيوتشر، بمواجهات ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والكونفيدرالية على الترتيب.

الأهلي سيواجه سيمبا التنزاني، الجمعة الموافق 29 مارس الجاري، بينما تقام مواجهة الإياب يوم 5 أبريل المقبل الموافق الجمعة أيضا، وهو ما يعني صعوبة إقامة أي مباراة للمارد الأحمر بدوري نايل خلال هذه المدة.

وكان من المفترض أن يلتقي الأهلي مع مودرن فيوتشر يوم 3 أبريل المقبل، وفي نفس اليوم يواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة.

الزمالك سيلاقي فريق مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية، الأحد الموافق 31 من الشهر الجاري، بينما تقام مواجهة الإياب الأحد أيضا الموافق 7 من الشهر المقبل، لذلك سيطلب مسئولو الفارس الأبيض من رابطة الأندية، تأجيل مباراة البلدية أسوة بالأهلي، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، بين جميع الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية.

وفي حالة تأجيل مباراة الأهلي مع مودرن فيوتشر والزمالك وبلدية المحلة، سيصبح المارد الأحمر، أكثر الفرق امتلاكا للمباريات المؤجلة برصيد 9 مباريات، يلي الزمالك بـ6.

ونرصد لكم فى السطور التالية، جميع مؤجلات دورى نايل بالكامل

الإثنين 8 أبريل المقبل

مؤجلات الجولة الثامنة

الجونة & بيراميدز.. الساعة التاسعة والنصف مساء (ستاد خالد بشارة).

الخميس 11 أبريل المقبل

المصري & مودرن فيوتشر.. الرابعة عصرا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الزمالك & الاتحاد السكندري.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

زد & الأهلي.. السابعة مساءً (ستاد السلام).

الأحد 14 أبريل المقبل

مؤجلات الجولة العاشرة

سيراميكا كليوباترا & المصري.. الرابعة عصر (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الإسماعيلي & مودرن فيوتشر.. السابعة مساء (ستاد الإسماعيلية).

الإثنين 15 أبريل المقبل

المقاولون العرب & بيراميدز.. الرابعة عصر (ستاد الجبل الأخضر).

الزمالك الأهلي.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الثلاثاء 7 مايو المقبل

مؤجلة من الجولة التاسعة

الأهلي & الاتحاد السكندري.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

مواعيد مؤجلات دوري نايل

الخميس 13 يونيو المقبل

مؤجلات الجولة الحادية عشرة

مودرن فيوتشر & الجونة.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

بيراميدز & سموحة.. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

الجمعة 14 يونيو المقبل

فاركو & الأهلي.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

سيراميكا كليوباترا & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

الجمعة 21 يونيو المقبل

مؤجلات الجولة الثانية عشرة

الزمالك & فاركو.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الأهلي & الداخلية.. السابعة مساء (ستاد السلام).

الإثنين 1 يوليو المقبل

مؤجلة من الجولة الثالثة عشرة

طلائع الجيش & الأهلي..السابعة مساء (ستاد الكلية الحربية).

الخميس 11 يوليو المقبل

مؤجلة من الجولة السادسة عشرة

طلائع الجيش & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد الكلية الحربية).

الجمعة 12 يوليو المقبل

مؤجلة من الجولة الرابعة عشرة

الأهلي & بيراميدز.. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

مواعيد مؤجلات دورى نايل

بينما لم تحدد رابطة الأندية، حتى الآن موعدا لمباراة الأزمة بين الأهلي وإنبي، في الجولة الخامسة عشرة، الذي تم تأجيلها بطلب من حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.