جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-3-2024 وموعد مباراة الأهلى القادمة

ينال البحث عن مباريات اليوم اهتمام عشاق كرة القدم سواء المحلية أو العالمية، والتي تستقطب ملايين المشجعين من مختلف دول العالم للساحرة المستديرة.

وننشر في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15/ 3/ 2024 في البطولات والدوريات المقامة وعلى رأسها الدوريات الأوروبية والموعد المرتقب لمباريات الأهلي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة ريال سوسيداد وأقادش الساعة 22:00

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة إمبولي وأبولونيا الساعة 21:45

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

مباراة الطائي والاتفاق الساعة 21:00

مباراة الأهلي والنصر الساعة 21:00

مباراة الفيحاء والرياض الساعة 21:00

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يلتقي فريق النادي الأهلي مع فريق فيوتشر اف سيفيوتشر اف ضمن مباريات الدوري المصري يوم الأربعاء 3 إبريل 2024 في تمام الساعة 09:30.

كذلك يلتقي فريق زد مع الأهلي ضمن مباريات الدوري المصري يوم الخميس 11 إبريل 2024 في تمام الساعة 07:00.

ويلتقي فريق الزمالك وفريق الأهلي ضمن مباريات الدوري المصري يوم الإثنين 15 إبريل 2024 في تمام الساعة 07:00.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

مباراة كولن ولايبزج الساعة 21:30

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مباراة تولوز وأولمبيك ليون الساعة 22:00

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

مباراة إشتوريل بارايا وأبورتيمونينسي الساعة 22:15

مواعيد مباريات الدوري التركي

مباراة فاتح كاراجومروك وأكونيا سبور الساعة 19:30

مباراة بنديك سبور وإسطنبول سبور الساعة 19:30

مواعيد مباريات الدوري الهولندي

مباراة هيراكلس وجو أهيد إيجلز الساعة 21:00

مواعيد مباريات دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين

مباراة عجمان والعين الساعة 20:00

مواعيد مباريات دوري نجوم قطر

مباراة الدحيل والشمال الساعة 20:30

مباراة السد وأمعيذر الساعة 20:30