أبرزها الأهلى والمصرى والزمالك وبيراميدز.. مباريات تنتظر التأجيل فى الدورى

على الرغم من إعلان رابطة الأندية المحترفة، عن جدول مباريات دوري نايل حتى الجولة الثلاثون ومواعيد مؤجلات الدور الأول بالكامل من عمر المسابقة المحلية (نسخة 2023 /2024)، إلا أن هذه الجولات قد تشهد تأجيل مباريات أخرى للأهلي والزمالك أو "مودرن فيوتشر".

ويأتي ذلك، لارتباطات الثلاثي بمباريات قارية، فى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، ففي حالة وصول فريقين منهما سواء المارد الأحمر والفارس الأبيض أو "مودرن فيوتشر"، للأدوار النهائية من البطولتين الإفريقيتين، سيتم تأجيل مبارياتهم محليا بدوري نايل، لتضاف مؤجلات الدور الثاني لمؤجلات الدور الأول، التي تبلغ نصف دور بالكامل.

فما يلي مواجهات الدور الثاني التي تنتظر التأجيل

الخميس 18 أبريل المقبل

الجولة الثامنة عشرة

مودرن فيوتشر وفاركو.. تأجيل المباراة في حالة وصول فيوتشر لنصف نهائي الكونفيدرالية.

الجمعة 19 أبريل المقبل

بيراميدز والزمالك.. تأجيل المباراة في حالة وصول الفارس الأبيض لنصف نهائي الكونفيدرالية.

المصري والأهلي.. تأجيل المباراة في حالة وصول المارد الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباريات تحت مقصلة التأجيل

الإثنين 22 أبريل المقبل

الجولة التاسعة عشرة

الداخلية ومودرن فيوتشر.. تأجيل المباراة في حالة وصول فيوتشر لنصف نهائي الكونفيدرالية.

الثلاثاء 23 أبريل المقبل

الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. تأجيل المباراة في حالة وصول المارد الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأربعاء 24 أبريل المقبل

المقاولون العرب والزمالك.. تأجيل المباراة في حالة وصول الفارس الأبيض لنصف نهائي الكونفيدرالية.

مباريات في انتظار التأجيل

الخميس 9 مايو المقبل

الجولة الثانية والعشرون

الزمالك وإنبي.. تأجيل المباراة في حالة وصول الفارس الأبيض لنهائي الكونفيدرالية.

مودرن فيوتشر والبنك الأهلي.. تأجيل المباراة في حالة وصول فيوتشر لنهائي الكونفيدرالية.

مباريات تحت مقصلة التأجيل

الثلاثاء 14 مايو المقبل

الجولة الثالثة والعشرون

زد والزمالك.. تأجيل المباراة في حالة وصول الفارس الأبيض لنهائي الكونفيدرالية.

الأربعاء 15 مايو المقبل

الأهلي والمقاولون العرب.. تأجيل المباراة في حالة وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

الخميس 16 مايو المقبل

إنبي ومودرن فيوتشر.. تأجيل المباراة في حالة وصول فيوتشر لنهائي الكونفيدرالية.

مباريات في انتظار التأجيل

الأحد 19 مايو المقبل

الجولة الرابعة والعشرون

سموحة والأهلي.. تأجيل المباراة في حالة وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباريات تحت مقصلة التأجيل

الإثنين 27 مايو المقبل

الجولة الخامسة والعشرون

الأهلي وزد.. تأجيل المباراة في حالة وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.