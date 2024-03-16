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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الدوري الانجليزي اليوم.. جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 16-3-2024

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

يقدم موقع الدستور خدمته اليومية لعشاق كرة القدم بعرض جدول مواعيد مباريات اليوم للباحثين عنه من عشاق الساحرة المستديرة المتابعين للفرق المختلفة الاوروبية والاقليمية والافريقية.
 

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ننشر في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 16-3-2024 وعلى رأسها مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.


 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

 

مباراة فولام وتوتنام هوتسبر الساعة  19:30

مباراة بيرنلي وبرينتفورد الساعة  17:00

مباراة لوتون تاون ونوتينجهام فورست الساعة  17:00

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

 

مباراة أتليتك بلباو وديبورتيفو ألافيس الساعة 22:00

مباراة خيتافي وجيرونا الساعة 19:30

مباراة أوساسونا وريال مدريد الساعة 17:15

مباراة ريال مايوركا وغرناطة الساعة  15:00

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

 

مباراة فروزينوني ولاتسيو الساعة 21:45

مباراة ساليرنيتانا وليتشي الساعة 19:00

مباراة مونزا وكالياري الساعة 16:00

مباراة أودينيزي وتورينو الساعة  16:00

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مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2024

 

مباراة الرائد والتعاون الساعة 21:00

مباراة الهلال وضمك الساعة 21:00

مباراة الفتح والاتحاد الساعة 21:00

سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-3-2024 في مصر

مواعيد مباريات الدوري الألماني

 

مباراة هوفنهايم وشتوتجارت الساعة 19:30

مباراة دارمشتات وبايرن ميونيخ الساعة 16:30

مباراة هايدنهايم وبوروسيا مونشنجلادباخ الساعة 16:30

مباراة ماينتس 05 وبوخوم الساعة 16:30

مباراة يونيون برلين وفيردر بريمن الساعة 16:30

مباراة فولفسبورج وأوجسبورج الساعة 16:30

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مباراة لانس ونيس الساعة 22:00

مباراة نانت وستراسبورج الساعة 18:00

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

مباراة بورتو وفيزيلا الساعة  22:30

مباراة سبورتنج براجا وجل فيسنتي الساعة 20:00

مباراة فارنزي وريو أفي الساعة 20:00

مباراة فاماليساو وإشتريلا أمادورا الساعة  17:30.

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