الدوري الانجليزي اليوم.. جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 16-3-2024

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ننشر في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 16-3-2024 وعلى رأسها مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.







مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

مباراة فولام وتوتنام هوتسبر الساعة 19:30

مباراة بيرنلي وبرينتفورد الساعة 17:00

مباراة لوتون تاون ونوتينجهام فورست الساعة 17:00

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة أتليتك بلباو وديبورتيفو ألافيس الساعة 22:00

مباراة خيتافي وجيرونا الساعة 19:30

مباراة أوساسونا وريال مدريد الساعة 17:15

مباراة ريال مايوركا وغرناطة الساعة 15:00

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة فروزينوني ولاتسيو الساعة 21:45

مباراة ساليرنيتانا وليتشي الساعة 19:00

مباراة مونزا وكالياري الساعة 16:00

مباراة أودينيزي وتورينو الساعة 16:00

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2024

مباراة الرائد والتعاون الساعة 21:00

مباراة الهلال وضمك الساعة 21:00

مباراة الفتح والاتحاد الساعة 21:00

مواعيد مباريات الدوري الألماني

مباراة هوفنهايم وشتوتجارت الساعة 19:30

مباراة دارمشتات وبايرن ميونيخ الساعة 16:30

مباراة هايدنهايم وبوروسيا مونشنجلادباخ الساعة 16:30

مباراة ماينتس 05 وبوخوم الساعة 16:30

مباراة يونيون برلين وفيردر بريمن الساعة 16:30

مباراة فولفسبورج وأوجسبورج الساعة 16:30

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مباراة لانس ونيس الساعة 22:00

مباراة نانت وستراسبورج الساعة 18:00

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

مباراة بورتو وفيزيلا الساعة 22:30

مباراة سبورتنج براجا وجل فيسنتي الساعة 20:00

مباراة فارنزي وريو أفي الساعة 20:00

مباراة فاماليساو وإشتريلا أمادورا الساعة 17:30.

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