محمد صلاح يتحدث للمرة الأولى عن سر لقطة كوب "الشاى باللبن"

علق محمد صلاح لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، للمرة الأولى بعد مرور 10 سنوات، على تداول صورته التي تناقلتها كاميرات البث المباشر، أثناء توليه المهمة الفنية للفارس الأبيض، في مباراته أمام وادي دجلة، حيث ظهر خلالها يتناول كوب "شاي بحليب" على دكة البدلاء.

وقال مدرب الزمالك السابق خلال استضافته ببرنامج "النجوم في رمضان"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "الصورة التي تم تناقلها وأنا أتناول الشاي بحليب، كنت وقتها صائمًا وأتناول الإفطار".

وأضاف: "محمد نصر مخرج المباراة تعمد وقتها تصويري، أثناء تناولي لكوب شاي باللبن خلال اللقاء، لأنه يعلم أني من هواة تناول الشاي باللبن في أي وقت".

وأوضح مدرب الزمالك الأسبق: "نصر كان على علم أنني صائم وسأقوم بتناول الإفطار، وقتها عبارة عن كوب شاي باللبن خلال سير اللقاء".

وأضاف: "تقبلت سخرية البعض بسبب اللقطة ولم أتأثر بالهجوم وقتها، والجميع يعلم أنني يوميًا أتناول صباحا كوب شاي باللبن، ثم ظهرًا وعصرًا ومساء حتى الآن في شهر رمضان، أتناول الشاي باللبن أثناء الإفطار وبجانب الطعام".

وكان مدرب القلعة البيضاء قد ظهر خلال شهر أكتوبر عام 2014، خلال مباراة الزمالك ووادي دجلة والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وهو يتناول "كوباية شاي بلبن"، في الدقائق الأخيرة من اللقاء وهو ما أثار سخرية الجماهير والمتابعين.