الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يعرض على جوميز حلًا جديدًا بعد الخسارة من الجونة

جوميز
جوميز

كشف مصدر داخل فريق الزمالك  عن عرض الإدارة على البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق، إمكانية إضافة اسم جديد على الجهاز الفني في الفترة المقبلة.

وجاء اقتراح الإدارة بضم عنصر جديد للجهاز الفني من أصحاب الخبرات بسبب النتائج السلبية في الفترة الأخيرة وعدم معرفة المدرب باللاعبين بشكل كامل حتى الآن.

وأوضح المصدر أن الإدارة ستعرض الأمر على المدير الفني لاتخاذ القرار النهائي، سواء بالموافقة أو الرفض وترك الحرية له بشكل كامل.

وتنتاب مسئولو الزمالك حالة من الغضب الشديد بعد الخسارة من الجونة بالأمس ببطولة الدوري ومن قبلها التعثر في مواجهة الأهلي بنهائي كأس مصر.

وخسر الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالأمس في مباراة قدم فيها الزمالك مستوى ضعيفًا.

 تقدم الجونة بهدف رضا عبدالسلام في الدقيقة 30، وقلب الزمالك النتيجة لصالحه بهدفين لأحمد فتوح وسامسون أكينيولا في الدقيقتين 51 و56.

 ولكن الجونة سجل التعادل بهدف لاكي إيمانويل في الدقيقة 74 قبل أن يسجل فرانك إيتوجا هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 81.

 واصل الجونة مسيرته القوية بتحقيق فوزه الثاني على التوالي وبقى بلا خسارة في خمس جولات متتالية ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس.

 

الزمالك جوزية جوميز جوزيه جوميز النتائج السلبية بطوله الدورى

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الزمالك يعرض على جوميز حلًا جديدًا بعد الخسارة من الجونة

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