أول قرار من جوميز للاعبى الزمالك بعد الهزيمة من الجونة

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 3 أيام.

يأتي ذلك بسبب توقف مسابقة دوري نايل خلال الفترة الحالية، لمشاركة المنتخب الوطني الأول في دورة ودية، تضم كلًا من منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

وتلقى الزمالك الهزيمة بثلاثية مقابل هدفين أمام الجونة، أمس الثلاثاء، في ختام منافسات الجولة الخامسة عشرة بمسابقة دوري نايل.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للقاء مودرن فيوتشر في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 31 مارس الجاري.

أوقعت قرعة مباريات دور الثمانية للكونفيدرالية الفريق في مواجهة مودرن فيوتشر على أن تقام مباراة الذهاب يوم 31 مارس الجاري، في حين ستقام مباراة العودة يوم 7 أبريل المقبل.