الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ميدو: الزمالك والأهلي محتاجين يفوقوا قبل المشاركات الإفريقية

ميدو
ميدو

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق رسالة إلى الثنائي مارسيل كولر مدرب الأهلي وجوزيه جوميز مدرب فريق الزمالك.

وكان الزمالك قد خسر أمام الجونة بالأمس ضمن منافسات بطولة الدوري في الوقت الذي خسر فيه الأهلي أمام البنك الأهلي.

وقال ميدو عبر حسابه على "تويتر": "الزمالك والاهلي محتاجين يفوقوا قبل المشاركات الأفريقية أخطاء في اساسيات التدريب من الاتنين مدربين سواء في نهائي الكأس او في ماتشين إمبارح".

وتابع: "طبعا مش بقارن بين الاتنين مدربين لان كولر صنع تاريخ مع الاهلي عكس جوميز اللي لسه في اول المشوار! ".

وواصل:"جوميز لازم يثبت التشكيل ويدي ثقه للمجموعة الأساسية ويستحملهم ونستحملهم لحد ما يوصلوا لمرحلة كويسة!! لو كل ماتش هيغير ٤ او ٥ لاعيبه للاسف مش هينجح مع الفريق..ده وقت ثبات التشكيل".

سقط فريقا الأهلي والزمالك في فخ الخسارة، اليوم الثلاثاء، في مباراتين مؤجلتين من الجولة 15 لبطولة الدوري المصري في كرة القدم، وذلك بعد أيام قليلة من لقاء الفريقين في نهائي كأس مصر الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض.

على ستاد القاهرة تكبد فريق الأهلي حامل اللقب خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم بسقوطه أمام البنك الأهلي بنتيجة 4/3.

لم ينجح الأهلي في الحفاظ على تقدمه في النتيجة ثلاث مرات بأهداف سجلها أنتوني موديست ورضا سليم وحسين الشحات في الدقائق 4 و28 و72.

وأدرك البنك الأهلي التعادل ثلاث مرات بأهداف سجلها كريم بامبو ومحمد هلال وسعيد سيمبوريه في الدقائق 7 و63 و84.

وفي الدقيقة 94 سجل ياو أنور هدف الفوز للبنك الأهلي الذي حقق فوزه الأول على الأهلي منذ صعوده للدوري الممتاز قبل أربعة أعوام.

ورفع البنك  الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، محققا فوزا غاليا في صراعه للهروب من شبح الهبوط.

أما الأهلي يحتل المركز العاشر بعدما تجمد رصيده عند 17 نقطة من 8 مباريات.

وفي مدينة الغردقة، سقط الزمالك أمام مضيفه الجونة بنتيجة 3/2.

تقدم الجونة بهدف رضا عبد السلام في الدقيقة 30، وقلب الزمالك النتيجة لصالحه بهدفين لأحمد فتوح وسامسون أكينيولا في الدقيقتين 51 و56.

ولكن الجونة سجل التعادل بهدف لاكي إيمانويل في الدقيقة 74 قبل أن يسجل فرانك إيتوجا هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 81.

واصل الجونة مسيرته القوية بتحقيق فوزه الثاني على التوالي وبقى بلا خسارة في خمس جولات متتالية ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس.

أما الزمالك تجمد رصيده عند 15 نقطة من 11 مباراة ويقبع في المركز الثالث عشر.

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