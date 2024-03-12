جوميز يكشف لإدارة الزمالك سبب عدم الدفع بكل الصفقات الجديدة (خاص)

دافع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك عن نفسه بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة بسبب عدم الدفع بعدد كبير من الصفقات في تشكيل الفريق.

مصدر داخل فريق الزمالك أكد أن البرتغالي جوميز رفض توجيه انتقادات له بسبب عدم مشاركة الصفقات الجديدة في الفترة الأخيرة.

المصدر أكد في تصريحات لـ"الدستور"، أن جوميز أبلغ الإدارة أن عدم مشاركة بعض الصفقات الجديدة بسبب وجود بدائل في نفس المكان من ناحية، كما أكد أن استبعاد لاعبين آخرين لعدم القناعة بمستواهم، مشددا على أنه لم يختر تلك الصفقات عندما جاء لتدريب الفريق.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الجونة، اليوم الثلاثاء على ستاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك لخوض مباراة الجونة في الدوري

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته عصر أمس الاثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الفريق تدريباته الجماعية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وشهد المران تخفيف الحمل البدني للاعبين، والتركيز على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية استعداداً للقاء الجونة المرتقب.

وتقرر تجمع الفريق في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الإثنين، في مطار القاهرة الدولي، للسفر إلى الغردقة في تمام العاشرة والنصف مساءً للانتظام في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة الجونة استعداداً للمباراة.