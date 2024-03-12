الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل| الزمالك يحدد سقفًا لرواتب اللاعبين.. ويجدد مفاوضاته مع رمضان صبحى

نادي الزمالك
نادي الزمالك

قررت إدارة نادى الزمالك تثبيت عقود «لاعبى الفئة الأولى» بفريق كرة القدم الأول بـ«القلعة البيضاء» عند ١٢ مليون جنيه، وتخفيض العقود الكبيرة، بما يتماشى مع الظروف المالية الحالية للنادى، ويمنع الضغط على ميزانية الفريق.

واستقرت إدارة «البيت الأبيض» على إعادة هيكلة ميزانية فريق كرة القدم، ووضع استراتيجية جديدة له، خاصة أن عقود عدد من لاعبيه كبيرة جدًا، رغم الالتزامات المالية الكبيرة على كل المستويات، ودفع مستحقات الصفقات الجديدة للأندية.

وجدد الزمالك مفاوضاته مع رمضان صبحى، نجم فريق بيراميدز، لضمه بداية من الموسم المقبل، خاصة مع رغبة لاعب الأهلى السابق فى الرحيل عن ناديه الحالى.

وطلب «صبحى» الحصول على ٣٠ مليون جنيه فى الموسم، وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك، لرغبتها فى عدم التفرقة فى عقود اللاعبين، إلى جانب وضع ميزانية جديدة فى الموسم المقبل.

وبات الحل الوحيد للصفقة هو تدخل أحد رجال الأعمال، من أجل تحمل جزء من قيمة الصفقة، لصعوبة تحمل النادى القيمة كاملة. وأبدى أحد رجال الأعمال بالفعل استعداده لتحمل جزء من الصفقة، لإسعاد جماهير الزمالك، فى ظل أهمية وقيمة رمضان صبحى.

نادي الزمالك رمضان صبحى

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