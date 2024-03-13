الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رحل جوميز عن تدريب الزمالك.. مصدر يكشف الحقيقة

جوميز
جوميز

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف الإدارة بشأن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق، بعد النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

وأشار المصدر، إلى أن إدارة الزمالك لا تفكر في رحيل جوزيه نهائيًا، والأمر غير مطروح للمناقشة من الأساس رغم النتائج السلبية وعدم القناعة بمستوى الفريق حتى الآن.

وأوضح المصدر، أن إدارة الزمالك لن تتخذ أي قرار بشأن مستقبل جوميز إلا مع نهاية الموسم الجاري، واستكمال مشوار الكونفدرالية لنهايته بشكل طبيعي، وبعدها سيتم البت في مصيره.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك لازالت تلتمس العذر لجوميز حتى الآن بداعي الصفقات الجديدة والكثيرة وعدم الانسجام بين اللاعبين حتى الآن إلى جانب ضغط اللقاءات في الفترة الماضية وقيام المدرب بتجربة أكثر من لاعب وتغيير مراكزهم للوصول إلى أفضل توليفة".

وينص عقد جوميز مع الزمالك على فسخ التعاقد تلقائيًا وذلك حال عدم تحقيق الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الجاري.

تغلب الجونة  على الزمالك بسيناريو مثير، بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري نايل.

الفوز جعل الجونة يصعد للمركز السادس برصيد 22 نقطة، بينما وقع الزمالك في المركز الـ13 بـ 15 نقطة.

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا اليوم بمقر النادي بميت عقبة لمناقشة آخر التطورات، وسيتطرق الاجتماع للحديث عن مستوى فريق كرة القدم خاصة بعد الهزيمتين أمام الأهلي والجونة.


وعلى صعيد آخر، اقتربت لجنة الانضباط باتحاد الكرة من اتخاذ قرارها النهائي بشأن واقعة محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، في مباراة نهائي كأس مصر، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط قرارها بإيقاف شيكابالا من مباراتين إلى 4 مباريات، بسبب ارتكابه فعلًا من شأنه إثارة الجماهير.

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