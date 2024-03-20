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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم 10 رمضان 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم 10 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره الإماراتي، وكذلك منتخبا السعودية والأردن في بطولة غرب آسيا الودية، والمُقامة حتى يوم 26 مارس الجاري.

ويشارك فى بطولة غرب آسيا 8 منتخبات، هى: مصر والسعودية والأردن والعراق والإمارات وكوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا.

مواعيد مباريات اليوم في بطولة غرب آسيا الودية والقنوات الناقلة

- مباراة منتخب أستراليا الأولمبي ضد منتخب العراق الأولمبي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC.

- مباراة منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي ضد منتخب تايلاند الأولمبي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC.

- مباراة منتخب السعودية الأولمبي ضد منتخب الأردن الأولمبي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  SSC.

- مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب الإمارات الأولمبي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  SSC.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري

- مباراة نجم بن عكنون ضد مولودية الجزائر: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

- مباراة نهضة بركان ضد المغرب الفاسي: في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

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مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره سيمبا التنزاني، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك أحد يومي 29 أو 30 مارس في تنزانيا.

على أن تُقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا، أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل في مصر.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لخوض مواجهة نارية أمام نظيره ومواطنه مودرن فيوتشر، مساء الأحد الموافق 31 مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بينما ستُقام مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر، في 7 أبريل المقبل، وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب.

مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة في كأس عاصمة مصر

وتشهد الفترة الحالية توقف للمباريات في مختلف الدوريات حول العالم؛ بسبب الأجندة الدولية للمنتخبات خلال شهر مارس الجاري، حيث يلتقي منتخب مصر، تحت قيادة المدرب حسام حسن، نظيره نيوزيلندا في مباراة ودية، يوم 22 مارس المقبل، وذلك في الدورة الودية التي تستضيفها مصر، بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

وتستضيف مصر الدورة الودية التي تضم منتخبات مصر، تونس، كرواتيا ونيوزيلندا، وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري، بدلًا من دولة الإمارات. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، بالفائز من مباراة كرواتيا وتونس، يوم 26 مارس المقبل.

بينما يلعب الخاسران من المباراتين، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية التي تقام في الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة بطولة غرب آسيا الودية منتخب مصر الأولمبي مواعيد مباريات الأهلي القادمة مواعيد مباريات الزمالك القادمة مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة كأس عاصمة مصر

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