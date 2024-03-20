الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودى تُعاقب أهلى جدة والجماهير

أهلي جدة
أهلي جدة

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن معاقبة نادي أهلي جدة؛ بسبب شغب الجماهير في مباراة النصر الماضية.

وكان فريق أهلي جدة السعودي قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام النصر بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وشهدت المباراة حالة من الشغب من قِبل جماهير أهلي جدة، وإلقاء العديد من زجاجات المياه تجاه أرضية الملعب، وإصابة 5 من لاعبي فريق النصر، حسب ما ورد في تقرير مراقب المباراة.

لجنة الانضباط تحرم أهلى جدة من الجماهير 

وبناءً عليه، قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان رسمي، تغريم أهلي جدة 220 ألف ريال، بجانب حرمانه من الجماهير لمدة مباراة واحدة، التي سيخوضها على أرضه، مع إغلاق كامل الملعب.

وأكدت لجنة الانتضباط أنه سيتم تعليق العقوبة لمدة 4 أشهر، بدايةً من تاريخ الإخطار بهذا القرار.

ويستعد فريق أهلي جدة لمواجهة الاتحاد، على استاد "الأمير محمد بن عبدالله الفيصل"، المُقرر إقامتها يوم 1 أبريل، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

وأوضحت اللجنة في بيانها، أنه يُلغى تعليق العقوبة الواردة في حال ارتكاب جماهير الأهلي لأي سوء سلوك مخالف للمادة (51) من لائحة الانضباط والأخلاق، وتصبح نافذة بشكل تلقائي في أول مباراة تالية للفريق على أرضه.

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لجنة الانضباط تقرر إيقاف مدرب ضمك 4 مباريات

كما أعلنت لجنة الانضباط، إيقاف ماريوس كونترا، المدير الفني لفريق ضمك السعودي، لمدة 4 مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

كما تم فرض غرامة مالية للمدرب بقيمة 40 ألف ريال، وذلك لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بسبب تفوهه بألفاظ بذيئة تجاه حكم الساحة والحكم المساعد لمباراة الهلال.

بالإضافة إلى غرامة مالية أخرى بقيمة 20 ألف ريال؛ بسبب الإدلاء بتصريح عبر المؤتمر الصحفي يتضمن "الإساءة الإعلامية لمسئولي المباراة".

وكان فريق ضمك قد خسر أمام الهلال بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

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