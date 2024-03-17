باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضات تجديد عقد أشرف حكيمي

يحوم الغموض حول مصير النجم المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى احتمالية عودة أشرف حكيمي إلى صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، وذلك من أجل اللعب بجوار زميله وصديقه المقرب كيليان مبابي.

ويُعد أشرف حكيمي صديقًا مُقربًا من كيليان مبابي، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

باريس سان جيرمان يدرس تجديد عقد أشرف حكيمي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان بدأ بالفعل في مفاوضات لتجديد عقد أشرف حكيمي، مُشيرة إلى أنه أحد الركائز الأساسية في الفريق، تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن باريس سان جيرمان يرغب في تجديد عقد أشرف حكيمي، لمدة موسمين أو ثلاثة، لتحصينه من أطماع كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للظهير الأيمن المغربي، صاحب الـ25 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في صيف 2026.

يذكر أن أشرف حكيمي قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2021، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، مقابل 60 مليون يورو.



موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لخوض مواجهة قوية أمام نظيره مونبلييه، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي، اليوم الأحد، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 56 نقطة.