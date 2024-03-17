مواعيد مباريات اليوم 7 رمضان 2024 والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم 7 رمضان 2024 والقنوات الناقلة يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في كأس الاتحاد الانجليزي، بالإضافة إلى مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 مارس 2024 في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة :-

- مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي: في الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول: في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة وست هام يونايتد ضد أستون فيلا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة إشبيلية ضد سيلتا فيجو: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة لاس بالماس ضد ألميريا: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة فياريال ضد فالنسيا: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة رايو فاليكانو ضد ريال بيتيس: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 3

- مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة يوفنتوس ضد جنوى: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة هيلاس فيرونا ضد ميلان: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة أتالانتا ضد فيورنتينا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 2

- مباراة روما ضد ساسولو: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة إنتر ميلان ضد نابولي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة فرايبورج ضد باير ليفركوزن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 5

- مباراة بروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة موناكو ضد لوريان: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 1

- مباراة رين ضد مارسيليا: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة مونبلييه ضد باريس سان جيرمان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك أحد يومي 29 أو 30 مارس في تنزانيا.

على أن تُقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا، أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل في مصر.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، مساء الأحد الموافق 31 مارس الجاري، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على أن تُقام مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر، في 7 أبريل المقبل، وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب.

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