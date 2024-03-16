السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سري للغاية.. بيان من "مكافحة المنشطات" بشأن مباريات دوري كرة القدم

حازم خميس
حازم خميس

أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بيانا رسميا، أكدت خلاله أن سحب عينات الكشف عن المنشطات في مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم مستمر منذ بداية الموسم الحالي ولم يتوقف في أي مرحلة، وذلك حسب الخطة الموضوعة من فريق عمل المنظمة، تطبيقًا للكود الدولي وبهدف الحفاظ على ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات سواء في مباريات كرة القدم أو الرياضات الأخرى بمختلف أنواعها ومنافساتها.

وقال الدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن فريق عمل المنظمة يتواجد في مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم منذ بداية الموسم الحالي، كما هو الحال في المواسم السابقة، وكافة البطولات المحلية والدولية التي تقام على أرض مصر.

 

منظمة مكافحة المنشطات: إجراء الكشف على المنشطات بشكل مفاجيء فى كل الأماكن 

وأكد خميس، أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تلتزم بإجراء الكشف عن المنشطات بشكل مفاجيء وسري للغاية التزامًا بالكود الدولي الذي وضعته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وتلتزم به المنظمات الوطنية على مستوى العالم.

وأوضح أن لاعبي كرة القدم خاضعين لقائمة سجل اللاعبين تحت الاختبار RTP مثل كافة اللاعبين بمختلف الرياضات، حيث يجرى الكشف على اللاعبين في المباريات وفي أماكن التدريب وأيضًا في المنزل أو أي مكان يتواجد به اللاعب دون أي إخطار مسبق طبقًا للخطة التي تضعها المنظمة المصرية.

وأكد الدكتور حازم خميس أن دور المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لا يقتصر فقط على الكشف عن المنشطات داخل المنافسة وخارجها، وإنما لها أيضًا دور آخر توعوي وتثقيفي لحماية اللاعبين من الوقوع في فخ المنشطات، وهو ما تؤديه المنظمة على مدار الفترات الأخيرة بهدف تثقيف اللاعبين في كل الرياضات وتعريفهم بمخاطر المنشطات على الحياة العامة والمنافسة الرياضية. 

الكشف عن المنشطات المنظمة المصرية حازم خميس مباريات الدوري المصري المنشطات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

مواد متعلقة

بديلًا لـ"الشحات".. الجهاز الفنى لمنتخب مصر يستدعى مصطفى شلبى

الاتحاد الكرواتي: نقدر دور مصر في إنقاذ البطولة الدولية الودية

ستاد القاهرة يستضيف مباريات البطولة الودية للمنتخب بعد إلغاء السفر للإمارات

إلغاء معسكر المنتخب الوطنى بالإمارات

اتحاد الكرة يكشف لـ«الدستور» العقوبة المتوقعة على شيكابالا بعد واقعة نهائى الكأس

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

تقرير مراقب نهائى الكأس يدين شيكابالا ويبرئ جماهير الأهلى

أول تعليق من حسام حسن على إمكانية تعديل نظام مسابقة الدورى الممتاز

الأكثر قراءة

تفاصيل حريق ستوديو الأهرام: "الديكورات كلمة السر"

تحقيقات واسعة فى «حريق استديو الأهرام» بالعمرانية والمعاينة الأولية: الخسائر تصل إلى ملايين الجنيهات

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. "الصباح" ينقلب على صديقه وأصفهان تستعد لزيارة تاريخية

مسلسل المعلم.. المخرج مرقس عادل يكشف كواليس حريق استوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة